Geraldine Bazán vive incomodo momento al ser cuestionada sobre la relación de su ex, Gabriel Soto

Geraldine Bazán protagonizó un momento incómodo frente a la prensa luego de ser captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México minutos después de perder su vuelo.

Ante su desazón por esta situación, la actriz fue cuestionada por un reportero del programa ‘Suelta la Sopa’ sobre el compromiso de su ex Gabriel Soto con Irina Baeva, a lo que visiblemente molesta replicó en inglés: “It's not my business” (No es mi asunto).

Sin embargo, el momento más polémico se suscitó cuando el reportero le preguntó si era verdad que se había molestado con Irina Baeva por organizarle una pequeña celebración a sus hijas por sus cumpleaños.

“A ver mi amor, no importa qué tan educado sea uno, que tan buena onda sea uno, ustedes siempre vienen con preguntas que ni al caso”, contestó molesta.

Antes de culminar la entrevista, la actriz decidió enviar un educado, pero contundente saludo a los presentadores de la emisión televisiva.

“Les mando un beso, como siempre, a todos los que me tiran super mala onda en sus programas”, indicó Bazán.

A inicios de este 2021 Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron públicamente su compromiso, aunque después revelaron que realmente fue el 25 de octubre del año pasado Gabriel Soto le entregó el anillo de compromiso a la actriz durante una cena en la playa.

Por: Agencia Mex

