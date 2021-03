Belinda: Esto es lo que NO le gusta a la coach de La Voz kids de Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal, sin duda alguna es la pareja del momento, pues luego de que en un inicio se rumoró que su relación era tan solo una estrategia publicitaria, los cantantes a 7 meses de iniciar su relación, ya viven juntos en España, país en donde la bella rubia se encuentra grabando una serie para Netflix.

Y justamente desde La Madre Patria, la pareja nos ha compartido algunas de sus aventuras que han vivido juntos, así como de momentos íntimos tales y como los que Belinda y Christian compartieron ayer por medio de sus historias de instagram.

Belinda le reclama a Nodal

Acostados desde su cama, Belinda comenzó a grabar a su novio mientras ella le pedía que le cantara algo, a lo que Christian Nodal se cubría la cara con el pecho de la coach de La Voz Kids e imitaba la voz de la rubia.

Ante esto, Belinda aseguró que no hablaba como él la estaba imitando, pero Christian seguía con las burlas hacia la voz de su novia, fue entonces cuando ella se enojó y le reclamó su forma de hablar.

“Yo no hablo así, bueno ¿y tú? A la ver…” y aunque no terminó de decir la frase que dice constantemente su novio puesto que se llevó la boca a la mano para evitar decirla, todo parece indicar que a la cantante no le parece la forma de expresarse de su joven novio.

bmz