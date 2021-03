Willie Colón dará su último concierto en la CDMX; aquí los detalles de su adiós 

Con un concierto para celebrar su 50 años de trayectoria, el cantante y compositor de salsa Willie Colón se despedirá el próximo sábado 5 de febrero de la Ciudad de México (CDMX).

El músico prepara una noche llena de energía con sus temas clásicos para “confirmarse como uno de los principales protagonistas de la música popular caribeña, ensimismado en el activismo social y dedicado a escribir sus memorias y a producir grupos emergentes de la salsa”.

Se espera que el próximo fin de semana, el también director de orquesta ofrezca “algo mágico para su audiencia”, señalaron en un comunicado. Esta será la última vez que Willie Colón se presentará en un escenario de la Ciudad de México: el cantante atraviesa por un periodo complejo, la altura y otros factores pueden mermar su salud.

Willie Colón en la Ciudad de México

¿Cuándo? Sábado 5 de Febrero de 2022

¿Dónde? Auditorio Nacional

Los boletos se pueden conseguir a través de Ticketmaster.

Origen Willy Colón

Willy Colón nació en Nueva York, Estados Unidos, en 1950. Es nieto de migrantes puertorriqueños. Con ayuda de su trombón y sus canciones cargadas de crítica social e historias de la cotidianidad, revolucionó el terreno de la salsa. El salsero creció en el barrio latino del distrito del Bronx. Estudió trompeta y clarinete, aunque al final eligió el trombón por su admiración a Mon Rivera.

Su primer disco (El Malo) lo grabó en 1966. En 1971 participó en la grabación del concierto de las Estrellas de Fania, un evento que es considerado como el que lanzó la salsa en Nueva York. Entonces, compartió la música con Ray Barretto, Bobby Valentín, Reynaldo Jorge y Héctor Lavoe.

Hasta 1975, Willie Colón grabó más de una docena de discos como Guisando (1969), Cosa Nostra, El Juicio, Asaltos Navideños (1972), y The Good, the Bad, the Ugly (1975).

