Sarita Sosa niega haber SECUESTRADO a José José

Sara Sosa, hija de José José, dio una entrevista para el programa "Suelta la Sopa" en la que habló de la acusación que se hizo en contra de ella en la que se señalaba que había secuestrado al cantante meses antes de que muriera y se lo había llevado sin el consentimiento de sus otros dos hijos a Estados Unidos.

De acuerdo con la joven, el audio donde se le escucha presionando al "Príncipe de la canción" para cambiar de domicilio no corresponde con la forma en la que ocurrieron las cosas, ya que, según narró, fue el mismo intérprete quien le pidió ayuda.

Durante la charla, Sara aseguró que no presionó al intérprete de "La Nave del Olvido" para firmar los documentos que permitieron su traslado a Miami, sino que en ese momento él quería ir a otro cuarto para poner su rúbrica sobre el papel.

"Mi papá me seguía como que, mirando, (pidiéndome) ‘firmémoslo en el otro cuarto’, y yo ahí le estoy diciendo ‘no, o sea, ya no hay otro lugar, no hay oportunidad, hay que hacerlo ya, entonces ahí fue cuando él dijo ‘bueno, está bien, ya lo hacemos aquí y ya’”, dijo.