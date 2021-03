Rafael Amaya busca ayudar a boxeadores de escasos recursos

Rafael Amaya está enfocado en realizar diversos proyectos en el medio artístico, además ayudar a boxeadores de escasos recursos, así lo reveló el empresario y promotor de Tijuana Tony Hernández, quien la semana pasada compartió una foto junto al actor en redes sociales.

Tras el impacto que provocó su imagen junto al protagonista de “El Señor de los Cielos”, Hernández reveló que vio a Amaya hace una semana en perfectas condiciones y en una reunión donde no se consumió nada de alcohol.

“La reunión fue para invitarlo a ser parte de una promotora de box, se mostró interesado, y muy interesado, más de lo que nosotros imaginamos, con su hermano nos llevamos muy bien, y fue así como un comentario de ‘invítalo a ver si le interesa’, y fue lo que a mi me sorprendió, porque nosotros lo quisimos invitar como padrino del evento […] y no, él dijo ‘yo quiero ir más allá’, o sea, porque le dije que nosotros estábamos apoyando a muchachos que no tenían recursos, le empezamos a hablar de eso y él dijo solito ‘no, yo quiero ir más allá, no solo me quiero presentar a estar ahí como padrino del evento, ¿qué necesitan?, ¿apoyo, dinero, contactos?, ¿qué necesitan hacer?, yo quiero estar dentro’, y nosotros nos quedamos como ‘¡órale!, no era lo que buscábamos, pero mejor’”, dijo Tony.

Posteriormente, Hernández contó que el actor tiene otros proyectos en puerta. “Llegó tarde a la reunión porque estaba en una junta vía Zoom de un proyecto muy interesante con una productora muy grande, entonces yo lo veo totalmente activo”.

Finalmente, el promotor aseguró que su reunión con el artista, misma que duró entre 3 o 4 horas, fue un día después de que saliera a la luz el video donde Rafa se observa en mal estado.

“Yo no tengo nada que decir de ese video, ni del comportamiento, no me corresponde, no sé qué pasó, no sé si es verdad o no, pero yo lo vi totalmente lúcido, claro, muy platicador, digo la verdad me sorprendió, controló muy bien su ambiente [...] llegó y agarró confianza”, detalló.

Por: Agencia Mex

