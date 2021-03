5 Live actions basados en manga o anime que son casi tan buenos como el original

Es común encontrar que los fanáticos del anime o el manga desprecien las producciones realizadas con actores reales, debido a que los directores encargados de estas historias tienden a desvirtualizar las aventuras que viven los personajes o inclusive a cambiarlas.

Entre la lista de obras destinadas al olvido o al odio de los otakus se encuentran piezas como "Dragon Ball Evolution", el remake de "Death Note" que salió en Netflix, "Speed Racers", "Puño de la Estrella del Norte" e inclusive la película de "Avatar: The Last Airbender", la cual no es japonesa, pero que se vale agregar por lo espantosa que resultó para muchos fanáticos.

Sin embargo, hay ocasiones donde estas producciones hacen entregas decorosas e inclusive superiores a las que se mostraron por primera vez, ya que además de respetar la esencia de estas publicaciones y series, reinterpretan algunos elementos para que se destaquen ante el consumidor.

Battle Royale

En el año 2000 Koushun Takami escribió una historia que contaba las desventuras de un grupo de estudiantes japoneses que fueron llevados a una isla desierta con el único fin de asesinarse entre sí. El manga fue ilustrado por por Masayuki Taguchi, quien tiene un dominio sobre las proporciones humanas y los gestos que hacen única a la obra.

Si bien la película no ahonda en los pasados de la mayor parte de los participantes y deja sin contar muchas de las anécdotas del manga, sí se centra en los personajes principales para darles dimensiones y motivos para sus acciones. La cinta llegó a unos meses después de su serie impresa, por lo que se adelantan algunos sucesos que no se contaron en el manga hasta su finalización en el 2005.

20th Century Boys

Esta es una de las obras maestras de Naoki Urasawa y comenzó a publicarse como historieta en 1999. Esta obra narra la vida de un grupo de amigos que durante niños crea un libro de profecías en las que explican el surgimiento de varias calamidades para la humanidad. La situación se complica cuando descubren, ya de adultos, que éstas predicciones se están cumpliendo al pie de la letra y deberán evitar la destrucción del mundo.

De esta publicación que fue lanzada en 24 tomos surgió una trilogía de películas que resumen los acontecimientos narrados en el manga. Pese a que se eliminan a algunos personajes y se cambian algunas cosas como la escena del gran concierto, es un producto fiel al original que ha resultado entrañable para los fans.

Rurouni Kenshin

En 2012, Warner Brothers emitió su propia versión con actores japoneses de "Rurouni Kenshin", la obra de Nobuhiro Watsuki. La película se tomó muchas licencias a la hora de contar las aventuras conocidas en América como "Samurai X", pero terminó por ser una producción afín al anime.

La cinta que narra las aventuras de un espadachín decidido a no volver a matar después de ser una pieza clave en la restauración japonesa y fue tan bien recibida que recibió no una, sino dos secuelas que han sido elogiadas por los seguidores de esta historia.

Old Boy

Una de las principales quejas que hay sobre este manga creado por escrita por Garon Tsuchiya e ilustrado por Nobuaki Minegishi en 1996 tiene que ver con su final, el cual no concuerda y es anticlimático si se le compara con la serie de intrigas que se van tejiendo a lo largo de la obra.

Sin embargo, esta serie recibió una adaptación en el 2003 que resultó inclusive superior a la publicación original, ya que arregló algunos aspectos que no se explotaron y además se incluyeron otros elementos que enriquecieron la historia. Esto se debió al trabajo en conjunto que realizaron los creadores con el director Chan-wook Park y al impecable soundtrack.

La historia se centra en un hombre que fue encerrado en una habitación durante 15 años por una persona a la que aparentemente no conoce. Al salir de este sitio, se le brinda al protagonista, llamado Dae-su Oh, dinero en efectivo y su libertad. No obstante, su antagonista lo reta a adivinar quién es y el motivo que lo llevó a encerrarlo; si el héroe no descubre la razón por la que se llevó a cabo esta venganza, el villano matará a la mujer que más ama.

En el 2013 el director Spike Lee hizo su propia versión de esta historia con la ayuda de los creadores de ésta. Pese a que en el cast surgieron figuras como Elizabeth Olsen y Josh Brolin, la película fue un fracaso que costó 30 millones de dólares y solamente pudo recaudar cinco.

Alice in borderland

¿Qué pasaría si cientos de personas entraran a un juego virtual en el que la derrota en cada uno de los desafíos se paga con la muerte? Esta es la premisa de la obra creada por Haro Aso en 2015 y se publicó en 18 volúmenes.

Arisu es el personaje principal de esta historia que posteriormente fue rehecha con actores reales por Netflix para una serie de ocho episodios que cambian ligeramente los desafíos y la forma en la que ocurren los acontecimientos de estas aventuras.

Sin embargo, la esencia de los personajes, la resolución de conflictos, así como la estética es similar al manga, por lo que además de respetar la historia la reinterpreta sin cambiar las cosas que la hicieron popular.

GDM