Funimation o Chrunchyroll: ¿Qué servicio de streaming es mejor para ver tu anime favorito?

Hace algunos años, en México y gran parte de Latinoamérica era imposible para los amantes del anime disfrutar de muchas series, debido a que no se encontraban licenciadas en el país. Sin embargo, ya no es necesario esperar para poder ver alguna producción de manera legal gracias a la inclusión de Funimation y Chrunchyroll, a los cuales se ha catalogado como los "Netflix del anime".

Ambos servicios cuentan con servicios similares, pues permiten presenciar estrenos en tiempo real o inclusive consultar algunas animaciones de antaño; no obstante, hay diferencias claras entre ambas, no solamente en la cantidad de productos que ofrecen a sus usuarios.

Antes de suscribirse a cualquiera de ellas, lo más recomendable es aprender cuáles son sus características para determinar si cumple con las expectativas de cada uno de los usuarios.

¿Cuál tiene mejor catálogo?

La comunidad otaku es conocida por poder maratonear de la noche al amanecer, razón por la que es importante que estos servicios tengan la mayor cantidad de series o de episodios para que puedan ser disfrutados por los usuarios.

Al respecto, Funimation asegura en su página oficial que cuenta con más de 600 horas de reproducción, mientras que Chrunchyroll dice contar con al menos 600 series, lo cual supera con creces a la primera.

En cuanto a las producciones más populares, Funimation cuenta con exclusivas como Steins Gate, Fire Force (que también está en Amazon Prime Video), Assassination Classroom, Death Parade, The Future Diary, Grimgar, Ashes and Illusions, How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, Barakamon, Cowboys Bebop.

Por su parte, Chrunchyroll cuenta con más títulos, entre ellos Naruto, Boruto, Hunter x Hunter, Haikyu!, Yu-Gi-OH!, Detective Conan, Dragon Quest: La aventura de Dai, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, One Piece, entre otros.

Ambas plataformas comparten series de la talla de Fullmetal Alchemist, Shingeki no Kyojin, Cell at Work!, Yashahime: Princess Half-Demon, entre otras. Esto deja mejor parada a Chrunchyroll, la cual tiene más series, aunque la situación puede cambiar en cualquier momento con las adquisiciones futuras.

¿Qué app es mejor para reproducir?

Ambos reproductores son amables para el público; sin embargo, en un celular con sistema operativo Android común, la que carga mejor es la de Funimation. Los tiempos de respuesta son más rápidos y su menú para controlar la configuración del sistema son más intuitivos y permiten un alto grado de personalización, inclusive en los subtítulos.

Por su parte, la versión de gratuita de Chrunchyroll tiene una interfaz que tarda más en cargar y además obliga al espectador a mirar al menos tres comerciales cada vez que inicia, adelanta o salta hacia otro episodio. Esta situación se soluciona comprando una membresía.

Ambas apps son sólidas, pues la reproducción es sólida, el buscador de las dos responde de manera intuitiva y permite encontrar bien los títulos aunque se escriban de manera incorrecta. Además de esto, ambas cuentan con la posibilidad de mirar los estrenos casi de manera simultánea con las transmisiones en Japón.

¿Cuál es más barata?

La membresía básica de Chrunchyroll cuesta 119 pesos, la más completa está en 189. La primera permite entrar a la plataforma sin comerciales; mientras que la segunda permite ver episodios sin c onexión y en varios dispositivos. La membresía anual se puede comprar en mil 250 pesos e incluye todas las características avanzadas de la plataforma.

En cuanto a Funimation solamente tiene el costo de 99 pesos con los cuales se puede acceder a la app de manera ilimitada. Cuenta además con la promoción anual de 990 pesos al año por este servicio. Pese a la alta calidad de todos sus episodios, ninguna de las membresías permite descargarlos para verlos fuera de conexión.

GDM