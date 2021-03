Evan Peters protagonizará Monster, la serie de Netflix sobre el asesino, el caníbal de Milwaukee

La historia del asesino serial Jeffrey Dahmer, también conocido como el “caníbal de Milwaukee” llegará a la pantalla chica a través de Netflix, en una serie de suspenso protagonizada por el actor Evan Peters, también conocido por su participación en American Horror Story; conoce los detalles de esta aterradora producción.

Evan Peters es la estrella de la serie American Horror Story y tal parece ser la persona indicada para interpretar al asesino serial que conmocionó a Estados Unidos entre los años 70 y 90; autor de al menos 17 asesinatos de hombres niños.

El actor será el protagonista de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” la nueva serie de suspenso de Netflix que preparan los creadores de American Horror Story y The Politician, co creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la cual constará de diez capítulos, será dirigida por Carl Franklin, y contará la historia del asesino serial narrada desde la perspectiva de sus víctimas.

En "Monster", Evan Peters le dará vida a Jeffrey Dahmer, y al reparto también se suman Niecy Nash como Glenda, quien era vecina del asesino serial: Richard Jenkins y Penelope Ann Miller como los papás del “caníbal de Milwaukee”, y Shaun J. Brown, la última víctima y quien escapó y vivió para contar la historia.

Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee

La historia de Jeffrey Dahmer es quizá una de las más aterradoras y que conmocionó a todo Estados Unidos. Este asesino serial se caracterizó por matar 17 personas, entre hombres jóvenes y niños; tenía relaciones sexuales con los cadáveres, los mutilaba y se comía algunas de las partes de las víctimas.

Fue detenido en 1991 luego de que su última víctima lograra huir; fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, pero murió en la cárcel, víctima de una pelea entre reos que lo dejó gravemente herido y posteriormente falleció.