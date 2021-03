Vicente Fernández: Su comida favorita y otras cosas que NO sabías de "El Charro de Huentitán"

Uno de los artistas más queridos de México y Estados Unidos es sin duda alguna Vicente Fernández quien a lo largo de la carrera ha logrado conquistar los corazones de sus seguidores los cuales van desde niños hasta personas de la tercera edad, y aunque en los últimos meses ha estado involucrado en algunas polémicas, lo cierto es que “El Charro de Huentitán” sigue vigente en el gusto del público.

Y es que, como él dice: “mientras el público no deje de aplaudir él no dejará de cantar”, si algo tiene bien claro Vicente Fernández es que él y su familia se deben al aplauso de sus seguidores, y aunque por muchos años hemos escuchado sus clásicos temas, estamos seguros que no conoces muchas cosas sobre Don Chente, como también es conocido.

Es por eso que a continuación te daremos a conocer algunos datos curiosos sobre Vicente Fernández y algunos gustos personales que quizás desconocías de tu artista favorito.

Datos curiosos de Vicente Fernández

Sus papás se llamaban Paula Gómez y Ramón Fernández.

Su bebida favorita no es el tequila como muchos pudieran pensar, son las aguas frescas de fruta natural.

La comida favorita de "El Charro de Huentitán" es la carne en su jugo acompañada de un buen plato de frijoles de la olla.

Vicente Fernández disfruta mucho de ver películas pero su favorita es la de "Dos tipos de cuidado", protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete.

Jorge Negrete y Pedro Infante en Dos tipos de cuidado.

En el año de 1991 , el periódico The Houston Chronicle lo nombró como el Frank Sinatra de las rancheras.

En el año de 1991, el periódico The Houston Chronicle lo nombró como el Frank Sinatra de las rancheras.

Cuando ve televisión , prefiere ver los noticieros para estar bien informado.

Cuando ve televisión, prefiere ver los noticieros para estar bien informado.

Su artista favorito y a quien más admira es Frank Sinatra.

Frank Sinatra.

Los trajes de Charro de Vicente Fernández están bordados con hilos y botones de oro, y pesan aproximadamente 10 kilos cada uno de ellos.

