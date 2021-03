LUIS MIGUEL habla de cuánto extraña a su MADRE y su separación familiar: VIDEO

Luis Miguel es un hombre solitario en esencia, pero siempre necesitado de cariño, ansioso de afectos. Es algo que el mismo cantante ha dicho en entrevistas, donde abre su corazón y comparte qué siente. Ante esto, el tema más importante siempre es no tener a su madre, Marcela Basteri, cerca de él, aunado al rompimiento familiar que se fue dando desde que su carrera le encumbró cuando apenas era un adolescente.

Y es que Luis Miguel llegó tan pronto a la fama que no le dio tiempo de disfrutar más de sus seres queridos. Las largas giras para promocionar cada disco y el éxito arrollador, hicieron que tuviera que viajar demasiado y estar lejos de sus seres más amados.

Extraña el amor de madre más que nada en el mundo

Así lo manifestó en alguna ocasión en entrevista con María Elena Salinas en el año 2008, cuando expresó:

"No he sabido de mi madre, desgraciadamente no, es una de las cosas que más me duelen y es un tema pendiente, pero creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible, es muy difícil. Una madre siempre es una madre", confesó el cantante.

Luis Miguel, La Serie: Issabela Camil, personificada por Camila Sodi, le acercaría a Michelle Salas

En otra ocasión, en el año 2003, Adal Ramones le entrevistó y preguntó qué le pediría a Santa, Luis Miguel no titubeó y expresó:

"Volver a ver a mi madre, eso pediría".

Su familia se rompió con su éxito

Sin culpar a la fama por esto, pero Luis Miguel ha entendido que su exitosa carrera le alejó de sus padres y hermano, especialmente de su madre. Así lo expresó en entrevista con Verónica Castro en el año 1989.

"Extraño mucho a mi madre, porque es a la que tengo menos oportunidad de ver, pero en sí extraño a toda mi familia". Disfruto de algunos integrantes de mi familia, la unión que existía ya no existe, así que tengo que viajar varios kilómetros para estar con ellos", recordó.

La soledad le acompaña siempre

Así lo mencionó, ser una persona que disfruta de su casa y algunos amigos.

"No quiero que piensen que no soy feliz, soy feliz, pero sí también en algunos momentos siento soledad. Siento un espacio vacío en mi espíritu que me gustaría llenar con cierto tipo de personas que me den ese cariño que yo muchas veces necesito. Soy una persona que necesito de mucho cariño",

Así confesó Luis Miguel en distintas entrevistas qué siente de no tener a su madre.

