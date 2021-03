Dadyy Yankee recibe el premio a compositor del año de la ASCAP

#CONCALMA IS #ELPREMIOASCAP Song of the Year!! Congrats songwriters @daddy_yankee, Darrin O'Brien "Snow," Edmond Daryll Leary, Michael L. Grier, Shawn Leigh Moltke & Terri Vanessa Strickland Tucker uD83CuDFC6 #ASCAPAwards pic.twitter.com/Es4sVLHgkt