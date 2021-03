Conoce al prometido de Bella Thorne; su amor nació por mensajes de Instagram

La actriz y productora Bella Thorne, ha compartido en sus redes sociales su alegría por el sorpresivo anuncio de su compromiso con su novio, Benjamin Mascolo, quien es un cantante italiano que conoció en Instagram.

Tras casi dos años de romance, el joven de 27 años preparó una romántica propuesta de casamiento. Hay que recordar que Bella de 23 años oficializó su noviazgo a principios de 2019 y, desde ese momento han sido inseparables.

Hay que recordar que en una entrevista con la revista Vanity Fair, Benjamin Mascolo comentó que el amor surgió en las redes sociales, luego de varios likes y mensajes en los posteos, sin embargo este amor terminó por concretarse en el Festival de Coachella de Estados Unidos, donde pudieron charlar personalmente.

Le pide matrimonio de manera romántica

Ahora dos años más tarde, el joven artista italiano le propuso matrimonio, y sin duda no dejó pasar el momento para compartirlo en las redes sociales con sus seguidores. “¡Ella dijo que sí!”, se puede ver en el mensaje en Instagram, el cual es acompañado con una foto juntos donde muestran el anillo de compromiso.

Por otro lado, Thorne también expresó su alegría en sus stories: “A todos los que me están felicitando, ¡muchas gracias! Es imposible contestar a todo el mundo, y no es que esté siendo una perra; solo me estoy tomando un tiempo para nosotros, pero los quiero”. dijo en una de sus publicaciones.

La pareja muestra el anillo de compromiso. Foto: Instagram

Hay que señalar que Mascolo reveló cómo fue el momento en que se arrodilló para pedirle matrimonio a la hermosa actriz.

“Le escribí una carta de amor detrás del guión de nuestra película, y después de el ‘The End’ ella estaba mirando la pantalla con el director y, ¡sorpresa!”, comentó el cantante italiano.

La pareja ha mencionado que sueñan con casarse en Estados Unidos y en Italia, en busca de combinar sus nacionalidades y celebrarlo con sus respectivas familias.

mavr