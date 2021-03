Reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ¿fue una FARSA? Este documento lo confirmaría | FOTO

En días recientes se dio a conocer que Alejandra Guzmán y Frida Sofia dieron un paso para su reconciliación después de estar distanciadas por más de tres años y protagonizar un enfrentamiento que acaparó los medios de comunicación.

Ante esto, la agencia de la Guzmán afirmó en un comunicado de prensa que este encuentro fue un hecho planeado por el programa 'Despierta América', por lo que la presunta reconciliación es una farsa.

El comunicado fue difundido por redes sociales, asegura que los productores de 'Despierta América', junto con Frida Sofía, aprovecharon un despiste de Alejandra Guzmán, quien le realizaron una llamada telefónica para que diera unas palabras sobre su hija.

Captura de pantalla.

Primer paso para la reconciliación

A pesar de que la agencia afirmó que no era necesario hacer el hecho público pues madre e hija mantienen contacto desde hace tiempo. La empresa All Parts Move afirmó que una conversación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya se estaba planeando, pero no había la necesidad de hacerlo público.

Desafiando toda negativa, los productores de 'Despierta América' decidieron ponerse en contacto con Alejandra Guzmán desde el móvil de Frida Sofía, acto que fue mal visto por los agentes de 'La reina de corazones'. All Parts Move afirmó que este tipo de prácticas son de asco porque es el nivel de la prensa sensacionalista.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía protagonizaron un nuevo episodio de su rivalidad al intercambiar una plática en el programa 'Despierta América', lo que representaría un paso para poner fin a su enemistad. En la emisión, la joven señaló que decidió acercarse a su madre después de enterarse que había dado positivo a Covid-19.

Con información de medios.

rcb