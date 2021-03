Netflix: Mejores series españolas que sacarán tu lado más cursi esta primavera

Netflix sigue entregando contenido para todos los gustos. En películas, series y documentales tienen para cualquier estado de ánimo, es decir, terror, comedia, ficción y romanticismo. Pero en esta ocasión y, con la llegada de la primavera, te diremos cuáles son las series españolas que debes ver para un mood más tierno y tranquilo.

Las Chicas del cable

La primera serie española en Netflix apostó por una historia basada en los años 20 en Madrid. Cuatro mujeres abandonan su vida para ser independientes en la compañía de teléfonos. La serie tiene un matiz feminista, pero enfocado como drama de época con historias de amor y relaciones familiares.

Las chicas del cable cuenta injusticias, lucha, misterios y secretos. A medida que avanzamos vamos acercándonos a una serie que tiene más de thriller y misterio. Pero, sobre todo, abundan las relaciones amorosas desde el primer momento. Triángulos amorosos, relaciones abiertas, amores imposibles o amores de la infancia que vuelven.

Las chicas del cable es una de las apuestas españolas de Netflix

Valeria

Uno de los estrenos de Netflix en 2020. Es una serie basada en el éxito literario de Elisabet Benavent que nos cuenta la historia de Valeria, una joven que quiere ser escritora y que se apoyará en sus amigas para superar los problemas que le presenta la vida diaria. Tendremos amor y romance por todas partes y en todas sus formas. Es una gran una opción que funciona si estás buscando algo muy ligero, fácil de digerir, sencillo y que te enganche aunque no sepas bien por qué.

Valeria es una especie de Sex and the city española

Merlí

Un fenómeno juvenil producido por TV3. Habla de Merlí Bergeron, un profesor de filosofía recién llegado a un instituto de Barcelona. Es un profesor diferente, con métodos poco ortodoxos para el resto de docentes y con una personalidad particular que hará que le cueste encajar con los compañeros aunque no con los alumnos. No solo tendrá que ganarse su hueco en el aula sino también en casa, recuperando la relación con Bruno, su hijo adolescente que acaba de ir a vivir con él. Es una serie que te hace pensar, te enseña, te obliga a cuestionar, apuesta por la igualdad y la tolerancia.

Merlí fue una de las series que más sorprendió en Netflix

Paquita Salas

Una serie que se estrenó en Flooxer y fue creciendo hasta llegar a Netlix, con más capítulos y más temporadas. Ahora, Paquita Salas es todo un éxito.

Paquita es una representante de actores y actrices que no atraviesa su mejor momento. Ahora sólo le queda una representada y está a punto de perderla pero ella no se rinde y busca nuevos talentos. Paquita Salas es muy peculiar y lo vemos desde el primer minuto de la serie. Está desconectada, parece vivir en otra época y no es tan joven como debería para tener éxito. Pero sigue adelante y hace reí a los espectadores con un humor diferente pero divertido. Paquita Salas es una serie tierna y divertida

Toy Boy

No es una de las series originales de Netflix sino que se trata de una serie original de Atresmedia que ha llegado a la plataforma de streaming. Una ficción española que cuenta la historia de un joven striper que despierta un día junto a un cadáver pero no recuerda nada de lo que sucedió. El protagonista pasará siete años en prisión y tratará de demostrar su inocencia en una serie con capítulos más largos de lo habituales, con 60 o 70 minutos por episodio. Los momentos de amor no faltan en la serie

Toy Boy es una de las series más polémicas de Netflix

