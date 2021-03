Consuelo Duval: Revela el motivo de su ADICCIÓN al alcohol; "fue mi compañerito de banca" | VIDEO

La conductora Consuelo Duval reveló que en un momento de su vida cayó el gusto por el alcohol se le salió de control tras sufrir dos duros golpes de la vida. Durante el programa "Netas Divinas", la también actriz compartió su amarga experiencia y cómo logró salir adelante un vicio que le ha costado la vida a millones de personas.

"Sí lo tengo claro, fue cuando me enteré del cáncer de mi papá y luego el de mi hermana y yo decía no, esto yo no lo vivo sobria", platicó la Duval frente a sus compañeras del programa. Explicó que por este motivo se "enganchó" con el alcohol.

Comentó que estas dos figuras eran los pilares de los que se podía sostener y tras sentirse amenazada por perderlos, se aferró de "la botella" y se convirtió en una Consuelo que no es ella, ni su esencia.

Tras superar su adicción, dijo que aún le falta perdonarse a sí misma, pues cuando le mencionan esos momentos se molesta y le vienen amargos recuerdos.

¿En qué momento dejó el alcohol?

Consuelo Duval dijo que un día despertó y tras reflexionar se convenció de que no quería esa vida, pues ella no sentía que estaba bien si no tenía "dos copas de tequila" que le servían para tranquilizarse. Explicó que al día siguiente de la "fiesta" tenía que recordar las cosas que había hecho como el hecho de tener que recoger la ropa que arrojaba por la ventana.

"Un día me dormí y le dije a Diosito, no permitas que esto vuelva a pasar. y sí de verdad algo pasó... a mi el alcohol ya no me entra. No quiero volver a despertar con esta sensación de vacío, de miedo, de qué hice a quien bese...", confesó la Duval.

