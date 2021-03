Consuelo Duval revela que viajaría a EU para vacunarse contra el Covid-19; defiende a Pepillo Origel

Ante la polémica provocada por “Pepillo” Origel debido a que viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, Consuelo Duval reveló que ella haría lo mismo y respondió a las críticas que han llovida en contra el periodista.

Aunque algunas celebridades se han declarado en contra de lo que hizo el periodista por obtener la vacuna anticovid, como “Cepillín”, hay otros que han decidido salir en su defensa para hablar sobre las críticas que ha recibido.

Hace algunos días el periodista de 73 años de edad compartió en su cuenta de Instagram un video en el que asegura haber viajado a Miami para recibir la segunda dosis, además habló sobre las criticas que ha recibido en redes sociales.

En entrevista para "Sale el Sol", Consuelo Duval habló al respecto y lamentó las criticas que ha recibido “Pepillo” Origel por haberse vacunado en Estados Unidos y señalo que, aunque no es su amiga, no puede lanzarse en su contra pues fue una forma de quitarse el miedo al Covid-19.

“No soy amiga de ‘Pepillo’, pero tampoco me le iría a la yugular porque esté buscando la forma de que se quite el miedo de este bicho horroroso. Me dolió, me duele mucho cuando veo tanto odio y mala onda en redes sociales, no me gusta”, dijo.

Consuelo Duval revela las secuelas del Covid-19

La actriz dio positivo a Covid-19 en septiembre del año pasado, durante ese tiempo mencionó el haber temido incluso por su vida debido a los síntomas que presentó en algún momento.

Ahora reveló tener secuelas luego de unos meses de haberse recuperado, indicó que aún teme por un segundo contagio y, por ello, no ha descartado la posibilidad de viajar a Estados Unidos para colocarse la vacuna.

“Los huesos me duelen un poquito. La memoria no ha vuelto al 100, pero el olfato sí y el gusto también. Lo único que no quiere que regrese a mi vida es el miedo y estoy segura que cuando se bajen los anticuerpos va a regresar”, dijo Duval.

La comediante dijo que tiene la nacionalidad americana y entonces no tendría problemas para viajar a Estados Unidos y colocarse la vacuna, pero señaló que por el momento esperará y que si no tiene la oportunidad en México entonces lo considerará.

