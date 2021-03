¡Guapísimos! Britney Spears muestra lo mucho que crecieron sus HIJOS y sorprende a todos: FOTOS

Britney Spears dejó paralizadas las redes sociales al mostrar, después de mucho tiempo, cómo lucen sus hijos Jayden, de 14 años, y Sean, de 15, en la actualidad.

La cantante compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece en medio de los dos adolescentes, y señaló que se había abstenido de compartir fotos de ellos porque así se lo pidieron, pero ahora por fin puede volver a hacerlo.

“Es una locura cómo pasa el tiempo. ¡Mis hijos son tan grandes ahora! Lo sé, lo sé, es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido. (…) Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡Finalmente me dejan publicarla!”.