¡En lo OSCURITO! Eleazar "N" estuvo a punto de recibir 'LANA' de su hermana Zoraida

Uno de los casos más sonados en el 2020 fue el de Eleazar "N", un actor que fue atrapado en su departamento, después de que intentara asfixiar a la que era su pareja, la modelo y cantante Stephanie Valenzuela, quien apenas tenía pocos meses de haberse convertido en su novia.

Después de que fue atrapado Eleazar "N", fue enviado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México en donde ha permanecido mientras se lleva a cabo todo su proceso, en donde ha sido acusado por Tefy, quien ya en reiteradas ocasiones ha mencionado que no piensa otorgar el perdón.

De hecho, Valenzuela si bien dio el perdón "moral", ha señalado en diversos medios de comunicación que incluso en algún momento tuvo la oportunidad de platicar con la familia de Eleazar, pero ni eso llevó a la cantante a cambiar su decisión sobre la situación actual de Eleazar "N".

Y también ha mencionado que la situación que tiene el actor al momento es producto de todo lo que sucedió desde hace muños atrás y no con ella específicamente, sino con varias mujeres con las que aparentemente Eleazar habría tenido ya este tipo de actos de violencia doméstica.

Situación difícil en la cárcel

Una compleja situación es la que está viviendo Eleazar "N", ya que un medio de comunicación señaló que aparentemente el actor teme por su vida, ante las acusaciones que se han hecho sobre él y que por ahora lo mantienen preso dentro del Reclusorio Norte.

Sumado a ello, se presentó una situación compleja en estos días, después de que aparentemente su hermana, Zoraida Gómez, quiso darle un dinero a Eleazar para poder sobrellevar la situación que vive dentro de este lugar, pero no pudo porque lo hizo de la forma incorrecta.

Durante la emisión de "Sale el Sol", la periodista Ana María Alvarado señaló que Zoraida intentó darle el dinero "a escondidas", situación que no permitieron las autoridades, porque no lo hizo de manera correcta, ya que los presos sí tendrían el derecho de recibir un dinero de sus familiares, pero ella habría optado por hacerlo de forma equivocada.

Incluso, no fue ese sólo el problema, sino que además Zoraida no habría podido ver a su hermano, después de esta situación del dinero. La actriz no ha confirmado nada de esta información sobre lo sucedido.

