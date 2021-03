¿Doctor Strange 2 prepara un CAMEO con este QUERIDO personaje? Entérate de quien se trata

Ante el desenlace de la WandaVision, la exitosa serie de Disney Plus en esta semana, los seguidores han decidido ver hacia adelante en las nuevas producciones de Marvel. Sobretodo en la serie que terminará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, producción que se realiza a pasos forzado y que se rumora será un de las mejores que se estrenen durante este 2021, aunque todavía no tiene fecha de salida.

Esta producción tendrá el cameo de Bruce Campbell, mismo que es reconocido por sus participaciones en papeles protagónicos , cameos o colaboraciones. Así que no sería una sorpresa que este personaje pueda aparecer en la próxima entrega de Doctor Strange. Mediante su cuenta de Twitter, este actor despertó los rumores al hablar sobre la grabación de esta nueva película, que representará el segundo filme de Doctor Strange.

¿Cameo en WandaVision?

En su publicación, Bruce Campbell hizo unas declaraciones que parecen indicar una posible participación en el largometraje. El actor señaló que fue gratificante trabajar en una misma ciudad, con un director determinando, actor determinado y película determinada. Esta fue traducido por lo seguidores como una sorpresa para 'Doctor Strange 2'. La pregunta que se han hecho los fanáticos es sobre cuál director estará haciendo alusión.

Cabe destacar que Bruce Campbell y Sam Raimi han colaborado en sinfín de producciones por lo que el entusiasmo de verlo en la nuevo entrega de Marvel aumenta con el transcurso de los días. Se ha llegado a compara la relación de estos dos personajes con la que tienen Chris Nolan y Michael Caine. Al mismo tiempo, Campbell compartió una grabación en donde hizo una broma a los fanáticos sobre la ubicación de su comedor. El video causó sensación pues utilizó un filtro que lo hacía parecer al expresidente Richard Nixon.

Esta publicación al parecer se realizó en Londres, Reino Unido, por lo que también se especula que podría haber una conexión entre esta película y 'Spider-man: Far from home'. Sin embargo, como se ha dado a conocer en días recientes, la información acerca de 'Doctor Strange 2' se ha dado a cuenta gotas. Por lo que se debe esperar a los reportes oficiales, mismos que se podrían emitir desde la plataforma de Disney Plus.

En cines hasta 2022

Sin embargo, trascendió que 'Doctor Strange 2' tiene una conexión con 'WandaVision', la serie de Marvel que paralizó a Disney Plus y con 'Spider-man: Far from home', filme que obtuvo reseñas positivas por parte de los críticos especializados. Ante esto, 'WandaVision' podría tener un cameo en la recta final de su temporada. Así que no sería para nada sorprenderte ver a Nightmare o Mephisto.

Aunque nada se ha confirmado al respecto, el simple hecho de que está rodando una película aumenta las expectativas de todos los seguidos sin importante qué tipo de personaje pueda personificar, esto dando por sentado que Bruce Campbell estará realmente en la película, combinado con que en el proceso creativo se encuentra Sam Raimi. Sin embargo, todavía falta más de un año para que todos los rumores se disipen.

Esta producción del Multiuniverso de Marvel estará disponible en cines hasta el 25 de marzo de 2022. Se prevé que para entonces las condiciones por la pandemia de Covid-19 que ha azotado a todo el mundo, puedan permitir el acceso al público a las cinematográficas, así el mundo podrá ver desde la pantalla grande la nueva aventura en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Con información de La Verdad Noticias.

rcb