¡Se le subió! Productora de Hoy corre a dos miembros del staff por no darle los “Buenos días”

La presente semana ha sido de gran polémica al interior del programa Hoy, ya que luego que se diera a conocer este miércoles la salida de una de las conductoras del matutino, Macky González, debido a que fue despedida por la productora Andrea Rodríguez Doria con el argumento de que no avisó que saldría como invitada en programa de TV Azteca, ahora se dio a conocer que la hermana de Magda Rodríguez también despidió a dos personas del staff de producción debido a que no le dieron los “Buenos Días”.

Así lo dio a conocer este viernes el canal de YouTube Arguende TV, cuyo conductor reveló que dos personas que trabajaron durante años como miembros del staff de producción en el matutino Hoy, fueron despedidos por Andrea Rodríguez por no darle el saludo de ¡Buenos Días!:

“Estas personas argumentan que no escucharon el saludo de Andrea Rodríguez y como no escucharon el ‘Buenos días’ y ellos no respondieron el ‘Buenos días’ en estos momentos dos personas del staff de Hoy están desempleadas,” refirió el conductor.

Se trata de un maquillista y un camarógrafo, quienes argumentan que “entre el cubrebocas, el tapabocas y la careta que trae la productora, además del cubrebocas que traen todas las personas de la producción, fue imposible escuchar su saludo,” declaró el conductor en la grabación. Por lo que para que te escuchen, prácticamente tienes que gritar, refirió.

Son despedidos tras años de colaborar en Hoy

Las cosas no andan bien al interior del programa "Hoy" y ya hay conducotoes advertidos. FOTO: Instagram

De acuerdo con lo revelado por Arguende TV los dos miembros del staff del matutino llevaban años trabajando en la producción “sin importar los productores que pasaban, sin importar los conductores que llegaran o se fueran, y sin importar las temporadas, ellos estaban como trabajadores de planta”, se explica en el video.

En la grabación se detalla además que el ambiente al interior de la producción del programa se ha enrarecido, ya que Andrea Rodríguez Doria mantiene bajo amenazas a varios de los conductores y trabajadores, explica Arguende TV, y hace referencia a que todo parece indicar que la fama se le ha subido a la hermana de la fallecida Magda Rodríguez, quien mantuvo una excelente relación con su equipo de trabajo.

Además, en el post compartido en el canal de YouTube se destaca que todo parece indicar que las cosas no andan muy bien al interior de la producción de Hoy, ya que desde la muerte de Magda Rodríguez las cosas han estado muy inestables, además que el rating no se ha podido recuperar. Aparte que, bajo amenaza, la misma productora tiene sentenciados a diversos conductores bajo el argumento que si no levantan el rating los va a despedir, uno de ellos fue Jorge “El Burro” Van Rankin.