Vanessa Guzmán se defiende luego de que la comparan con drag queen

Luego de que la sensual actriz Vanesssa Guzmán compartiera una imagen en el gimnasio donde luce muy musculosa, diversos internautas la han criticado y han señalado que la guapa modelo parece una drag queen, por no que la actriz tuvo que salir a defenderse de las críticas.

En ese sentido la actriz que formó parte del elenco de la novela “Atrévete a Soñar”, aseguró que no le ofende que la comparen con una drag queen por su cuerpo musculoso, pues dijo que respeta profundamente a la comunidad LGTB+.

Asimismo la actriz dijo en entrevista para “Chisme No Like”, que este tipo de comentarios ella suele tomarlos con mucha calma pues no deja que el afecten al tener claros sus objetivos y estar segura de lo que ella es como persona.

Fue así que la sensual actriz revisó las ofensas señalando que tiene claro sus objetivo y que todos quienes la critican no saben para qué se está preparando, por lo que puso en la mesa la posibilidad de varios proyectos la decir: “¿Qué tal si es para una película o para una obra de teatro?”.

Aseguró que debido a su profesión estos cambios son muy dados, e incluso dijo que es una de las actrices que le gusta transformarse, por lo que cuestionó el hecho de que la critiquen pues quizás el día de mañana justamente esas personas la que le va a dar de comer al asistir a una obra o ver una película.

La actriz fue criticada por lucir muy musculosa. FOTO: ESPECIAL

Entrenadora certificada

Por si fuera poco Vannesa Guzmán presumió ser toda una entrenadora profesional con certificado en los Estados Unidos, donde incluso ha emprendido con su propio gimnasio, aunado a que por la pandemia realiza sesiones de ejercicios y entrenamiento en línea.

El ejercicio es parte importante de la vida de esta talentosa actriz y lo demuestra día a día, por lo que las críticas buenas o malas no le afectan al estar enfocada en las metas que quiere conseguir.

SSB