Tik Tok censura foto de Isabel Madow; mira la instantánea que ella catalogó como "fresa"

Isabel Madow utilizó su cuenta de Twitter para quejarse de la postura de Tik Tok, plataforma que eliminó una de las fotografías que subió a la red para sus fans.

De acuerdo con la también conductora, se ha encontrado con imágenes más subidas de tono, por lo que consideró que se trató de un acto arbitrario por parte de la red social.

De acuerdo con la artista, la plataforma de videos también le impidió subir más contenido debido a esta infracción hasta nuevo aviso. Por lo pronto, la intérprete sigue usando otras redes como Instagram.

"¿Es neta? También me castigaron y no me dejan subir nada", escribió en su cuenta.