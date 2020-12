Isabel Madow presume bikini en Tik Tok y muestra cómo cambia de color al tacto

Isabel Madow se llenó de halagos en sus redes sociales gracias a un video en el que posa únicamente con un bikini cubierto de lentejuelas que cambia de color por medio del tacto.

Para mostrar la forma en la que funciona la prenda, la conductora pasó las manos sobre la parte superior del atuendo, el cual cambió del negro al plateado y visceversa.

Como respuesta a esto, los fans de la también playmate le dedicaron varios mensajes para halagar el físico que conserva a sus 47 años de edad.

Recientemente la también cantante dio a conocer que pasó por problemas de salud, lo cual le ocasionó una repentina subida de peso.

Sin embargo, presumió poder regresar a su talla ideal gracias a un método natural que la ayudó a perder los casi 30 kilos que subió debido a algunas cirugías para retirarse quistes hemorrágicos y de un embarazo.

“En ese momento las hormonas se me fueron al cielo y engordé 30 kilos más el bebé. Entre algunas cosas que me pasaron, me dio preclampsia”, relató.