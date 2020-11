Isabel Madow presume su IMPACTANTE figura tras perder 30 kilos: FOTO

Isabel Madow sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una fotografía en la que deja al descubierto su escultural figura, presumiendo que perdió 30 kilos.

La actriz y modelo de 47 años de edad presumió en su cuenta de Instagram que se encuentra en su mejor momento, además de que posee una envidiable figura que no ha dudado en compartir con sus fans a través de sus atrevidas fotografías y videos.

Isabel Madow compartió el difícil proceso por el que ha atravesado para poder bajar de peso, esto luego de unas complicadas intervenciones quirúrgicas por quistes hemorrágicos y su embarazo que le hizo subir de peso.

“En ese momento las hormonas se me fueron al cielo y engordé 30 kilos más el bebé. Entre algunas cosas que me pasaron, me dio preclampsia”, relató.

Isabel Madow y sus atrevidas fotografías

La modelo no ha dejado de competir su escultural figura en su cuenta de Instagram, con la que ha enamorado a sus fanáticos y dejado sin aliento a los internautas.

“En cuatro años sufrí mucho bullying y críticas a mi cuerpo sin piedad, yo sin embargo, me siento muy bendecida y agradecida con Dios por tener a mi bebé y volvería a hacer todo igual sabiendo que él viene”, señaló durante una entrevista ante los medios de comunicación.

La modelo compartió que ha recuperado su peso y su salud se encuentra mejor que nunca, por lo que se siente fuerte y con ganas de salir adelante con su bebé.

