Exatlón México: Nuevo INTEGRANTE de Survivor México pide PERDÓN a Mati Álvarez | VIDEO

Una de las polémicas que han ligado en estos últimos días a los reality shows de Exatlón México y Survivor México fue cortesía del reportero Gabriel Cuevas, quien después de haber sido invitado al programa de "supervivencia" se ha convertido en tendencia por sus ataques contra Mati Álvarez.

Gabriel Cuevas habría hecho constantes publicaciones en sus redes sociales dónde ataca directamente a la atleta de los Titanes, a quien prácticamente incluso en algún tweet mencionó que ojalá hubiera una lesión por parte de la pentatleta para que no tuviera mayor participación dentro de Exatlón México.

Al darse a conocer el hecho de que Gabriel será parte del reality show de Survivor México 2021 ha generado una especie de "linchamiento social" en contra del reportero de "Venga la Alegría" ya que después de la investigación que hicieron usuarios en redes sociales dieron con estas publicaciones, en donde ataca a la favorita del público.

Gabriel Cuevas pide perdón por sus publicaciones

El reportero explicó que algunas de sus publicaciones se basaron en cómo Mati Álvarez trataba a su compañera Ana Lago, quien también fue una de las competidoras más queridas de todo el reality show y quizá la que más seguidores de todo el programa es la que tenga.

Cuevas se justificó poniendo un ejemplo de unas amigas suyas, por lo que hizo la analogía con estas dos competidoras, pero la trasladó a redes sociales y por ello llegó a esa conclusión, además de que también confirmó que otros dos de los atletas que no son mucho de su agrado son Zudikey Rodríguez y Pato Araujo.

Al final, el reportero se disculpó diciendo que Ana Lago había desmentido eso que se había dicho, pero pidió a los fans de Exatlón México que pararan con sus insultos contra él, ya que no había ofendido a nadie él y no tenían porque andarle tirando 'hate' cuando no lo conocen.