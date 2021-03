Zoey 101: Estrella de Nickelodeon denuncia abuso por parte de su expareja

Aunque solo estuvo dos temporadas en Zoey 101, famosa serie de Nickelodeon, Alexa Nikolas interpretó a Nicole amiga y compañera de Zoey Brooks, y durante su participación fue uno de los personajes más queridos. Sin embargo, dejó la serie porque se rumora que su relación con Jamie Lynn Spears no era del todo agradable.

Luego de la serie, Alexa participó en otros proyectos como Mad Men y The Walking Dead. Además, estuvo casada con el cantante Mike Milosh, mejor conocido como Rhye; la actriz apareció en algunos de los vídeos del también productor. Sin embargo, hoy la actriz ha develado el oscuro periodo de este matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, Alexa denunció a Milosh por haber abusado física, psicológica y sexualmente de ella. Además de que el cantante ejerció manipulación financiera a su entonces esposa. La actriz tomó la decisión de confesar los abusos que sufrió por parte de su expareja debido a que recibió una amenaza por parte del equipo legal del cantante sobre la entrevista que Alexa dio a la revista Verse donde confesó que su romance inició cuando ella tenía apenas 16 años. Según afirmaciones de la actriz, Mike la estuvo hostigando y violentando durante días a través de redes sociales.

Se dice que su relación dio inició mediante MySpace, en donde ella le confesó su admiración como músico y éste de manera inmediata le respondió pidiéndole su número telefónico.

Tras las amenazas recibidas, Alexa decidió que no podía seguir ocultando su historia, por lo que publicó a través de Instagram un post que simula una carta donde denuncia los casos de abuso que vivió por parte de Rhye. Se trata de una pequeña historia que ella misma denominó como 'Groomed by the Groom'.

Sobre la carta de denuncia

"Esta es una carta abierta sobre un músico con efebofilia que preparó a una adolescente para obtener una tarjeta verde, el éxito y el sexo”, escribió en la introducción. “Antes de comenzar, me gustaría hacer una reverencia a todos y cada uno de los seres humanos que se pusieron de pie para contar su historia, incluso con temor al juicio y / o persecución.

Hago una reverencia a cada ser humano que ha tenido que permanecer en silencio por cualquier motivo que sintiera que había superado el hecho de hablar. Cada uno de nosotros sana a su manera. Tenemos derecho a hacerlo. Como madre, no podía dejar que mi historia siguiera sin ser escuchada”.

Ella también compartió que el álbum debut de Rhye, 'Woman', fue escrito completamente sobre ella. Como explicó Nikolas, debido a que Milosh no quería que el mundo supiera que comenzaron a hablar cuando ella era menor de edad, el músico intentó anular la entrevista. Foto: Especial

Pero aunque la entrevista que dio Nikolas restó importancia a su dinámica, haciendo que pareciera que solo eran amigos en el momento de conocerse virtualmente, la realidad era diferente. “Definitivamente fue coqueto. No parecía una simple llamada telefónica amistosa”, escribió. “Me dio su dirección de correo electrónico y me dijo que me mantuviera en contacto. Él era consciente de mi edad".

Ella continuó: "Muchas de nuestras conversaciones se realizaron a través del chat de video de Skype”, recordó. “Todos eran sexuales y coquetos. Puedo contar en numerosas ocasiones desnudándome a petición suya”.

Ella compartió que su primera experiencia sexual con Milosh en persona fue a los 18 años, cuando fue a visitarlo a Berlín. Milosh le había dicho que tenía novia, pero eso no le impidió intentar tener sexo con Nikolas. Él hizo un movimiento sobre ella y ella dijo que no, explicando que estaba en su período y no se sentía cómoda teniendo sexo con él en ese momento. Pero Milosh siguió tratando de convencerla de que tuviera relaciones sexuales con él, diciéndole que no le importaba que ella estuviera en su período y le gustara el sabor de la sangre.