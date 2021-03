¡Tremendo enojo de BELINDA! Así fue la pelea con las Ha*Ash por cantar mal su canción: VIDEO

Pocas veces se ha visto tan molesta a Belinda en televisión. Y, no era para menos. La cantante participaba en ese entonces como jurado de la emisión Me Pongo de Pie, conducida por Galilea Montijo, cuando le tocó apreciar la interpretación de dos concursantes a su canción Bella Traición, éxito que ella misma escribió. El resultado fue paupérrimo en la presentación y Belinda se dio tremendo agarrón.

La pelea, principalmente, fue contra el dueto de hermanas Ha*Ash, quienes fungían en esa ocasión como maestras o coach de una de las concursantes que cantó la canción. La otra coach era talentosa María León.

Belinda no puede creer la interpretación

A pocos instantes de que la primera concursante comenzará, se notaba ya descuadrada y desafinada, algo que Belinda reflejó con una sonrisa nerviosa y muecas de clara desaprobación. Con Cristian Castro a su lado, la cantante compartió algunos puntos de vista sobre lo que sucedía en el escenario.

Luego de que la segunda concursante terminara de destrozar el tema, olvidando y cambiando incluso partes de la letra, Belinda fue rotunda al negar los puntos para ambas participantes y explicar sus razones.

Fue ahí que comenzó la debacle entre Belinda y Ha*Ash.

Ha*Ash justifica y Belinda ataca sin piedad

Visiblemente molesta, Belinda no soportó que destrozaran su canción y arremetió.

"Bueno, antes que nada, la letra no se la sabían. Me cambiaron toda la letra de la canción, no sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, le echaron ganas eso lo aprecio mucho pero no le voy a dar los 20 puntos a ninguna (25 puntos)", expresó y continuó. Ante esto, Hannah salió en defensa "algo que queremos aclarar es que esta canción se la aprendieron apenas ayer y ninguna de las dos (participantes) escucha la música de Belinda".

Se consuma la pelea

Y Belinda consumó su enfado: "Bueno, es que perdóname, pero una persona profesional se aprende una canción y ustedes tienen pues que... y aunque no son profesionales, si ustedes me ponen una canción yo me la aprendo, por respeto al artista no le cambio la letra".

Y remató contra el dueto Ha*Ash: "Ese es su trabajo como coach, enseñarle la letra de la canción bien, la ensayan y la ensayan hasta que se la aprendan con cualquier artista".

Para finalizar, Ashley, visiblemente incómoda, culminó a Belinda: "No te preocupes, nos quedamos sin tus 25 (puntos)".

Disfruta aquí de la pelea y elige si Belinda tenía razón en molestarse de esa forma o el dueto Ha*Ash hizo bien en justificar a las dos concursantes y su preparación.

