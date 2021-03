Belinda le hace candente comentario a Christian Nodal; pide que se deje el pelo largo

Belinda y Christian Nodal derraman miel cada día y la pareja del momento no tiene reparo en gritar a los cuatro vientos su amor y a cada oportunidad lo dejan en claro, sobre todo en sus perfiles de Instagram.

La bella actriz y cantante no dejó que pasara ni una hora para comentar una nueva publicación del famoso cantante, en donde se muestra descansando y con un porte muy galán.

Al parecer Belinda y Nodal continúan en Barcelona, luego de que hace unos días lo dieran a conocer y los edificios retratados por él muestran la tradicional arquitectura del país español.

En la imágenes se ven a Christian fumando y meditando, por lo que Belinda de inmediato le demostró su amor con candentes y románticos cometarios.

Los comentarios de Belinda. Foto: Instagram

Le pide el pelo largo

Lo que más llamó la atención de la exitosa pareja fue lo que le pidió Belinda a Nodal, la famosa cantante no dejo pasar la oportunidad para pedirle a Christian que se deje el pelo largo, incluso pidió la opinión de las chicas, fans de él.

"Te ves tan guapo con el pelito largo amo ese look!! No se que opinan chicas verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos??? Comenten para que se lo deje así y no se lo corte!!!!", escribió una enamorada Belinda.

No conforme con su petición, le dejó más comentarios cuya principal característica eran los emojis de llamas. "Eres lo más hermoso que han visto mis ojos!!", indicó.

En total fueron cuatro los cometarios que dejó de inmediato Belinda demostrando también que está muy pendiente de las redes sociales de su novio.

Los emojis de llamas no pudieron faltar. Foto: Instagram

gzm