Ricardo Margaleff, regresó a Hoy a pesar de asegurar que no le había gustado trabajar ahí

Ricardo Margaleff es uno de los actores de comedia más queridos de la televisión mexicana y durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, reveló que su paso por el programa Hoy no disfrutó su trabajo por lo que no volvería a estar en dicho programa, pero tal parece que esto ya lo olvidó y el integrante de la familia disfuncional de Me Caigo de Risa regresó al foro 16.

Así como lo lees, Ricardo Margaleff regresó al programa Hoy pero esta vez no lo hizo como conductor, sino como invitado especial, esto para promocionar la nueva etapa de Me Caigo de Risa.

Ricardo Margaleff refresó a Hoy

Y es que Margaleff no estuvo solo, pues estuvo en compañía del también integrante de la familia disfuncional Yurem, quienes llegaron al foro de Hoy para poner a concursar a los conductores de la emisión matutina.

“Dame tres”, fue el concurso que Margaleff y Yurem lideraron durante el programa Hoy, tal y como lo dijimos anteriormente con la firme intención de promocionar “Me caigo de Risa, la gala”.

Y es que esta nueva etapa de MCDR llega al canal de las estrenas (dos de televisión abierta) y será transmitido este próximo 28 de marzo y como sorpresa especial, una de las invitadas de lujo de este programa es nada más y nada menos que Andrea Legarreta.

Y fue justamente la conductora de Hoy quien reveló que durante su participación en “Me caigo de Risa, la gala”, participó en el escenario inclinado, uno de los juegos más divertidos y peligrosos del programa pues, todos los que se suben terminan con algunos golpes y eso sí muy pero muy sucios.

