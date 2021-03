El Rey Grupero prepara lanzamiento musical ¿con El Komander?: VIDEO

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como ‘Rey Grupero’, se ha visto involucrado en diversas polémicas luego de darse a conocer que él le habría dado un anillo de compromiso a su actual pareja, Cynthia Klitbo.

Sin embargo, esta información ha sido negada por parte del youtuber, quien además ha estado recientemente involucrado en diversas discusiones y confrontamientos con Alfredo Adame.

En este sentido, la pelea entre Rey Grupero y Alfredo Adame se ha convertido en uno de los temas en las redes sociales que más han dado de qué hablar.

Recordemos que la mañana de este martes 16 de marzo, Rey Grupero acudió a las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México para levantar una denuncia en contra de Alfredo Adame, con el objetivo de exigir protección para Shadany, trabajadora sexual que ha sido presuntamente amenazada por el actor.

A pesar de estas polémicas y tras estar en el centro de la opinión pública debido a las controversias que involucran su nombre, lo cierto es que el Rey Grupero sigue con paso firme en su carrera y sus metas.

Así lo ha dado a conocer el propio influencer durante una entrevista con Luis Magaña e Ivonne Chávez para el programa "Aquí Contigo" a través de El Heraldo Televisión.

Tengo unas cuantas canciones que me gustaría sacar porque es otra parte de mi, canciones románticas y de desamor", aseveró durante la entrevista.

Recordemos que en el pasado, Rey Grupero creó una canción subida de tono para Alfredo Adame; sin embargo, sus dotes musicales ahora serán aterrizados.

Así lo ha confirmado el propio youtuber durante su conversación con El Heraldo Media Group, en donde confesó que ya habla con personalidades del gremio musical para aterrizar proyectos en este sentido, entre ellos, Alfredo Ríos, mejor conocido como "El Komander".

tengo muy buenas rolas, me gustaría empezar a sacar algunos éxitos, algunas mías algunas para unos artistas; alguna vez platiqué con El Komander y con El Colmillo Grupero y me dijeron 'es que tu haces bromas, no música', pero escucharon las canciones y les gustaron bastante, podemos hacer algo ahí", destacó.