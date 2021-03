Demi Lovato denuncia que fue víctima de VIOLACIÓN y Disney la hizo convivir con su ATACANTE

Demi Lovato declaró que fue víctima de una violación cuando tenía apenas 16 años, mientras se encontraba grabando una de las películas infantiles que la lanzó al estrellato.

La cantante estrenó esta semana su documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil" (Demi Lovato: Bailando con el Diablo) como parte del festival online South By Southwest (SXSW). Y, durante cuatro episodios, narró cómo ha sido su lucha con las drogas y la sobredosis que puso en riesgo su vida en 2018.

Sin embargo, Lovato confesó que esta no fue su primera vez teniendo problemas con las drogas, pues en 2016 perdió su virginidad contra su voluntad, mientras se encontraba bajo los efectos de estas sustancias.

“Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, confesó. Noticias Relacionadas Demi Lovato sufrió abuso sexual cuando era adolescente y nadie hizo caso a su denuncia

Demi explicó que en ese entonces estaba trabajando en la grabación de unas películas y, por el año en el que sucedió, se puede inferir que se trata de la serie “Camp Rock” y “Camp Rock 2”.

La actriz sostuvo que su atacante sabía que ella no se encontraba totalmente consciente, pero que en su situación le explicó que no quería hacerlo. E incluso así, tuvo relaciones con ella.

"Estábamos saliendo, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder [mi virginidad] de esta forma', pero eso no importó, lo hizo igualmente", aseguró.

La reacción de la compañía

Demi Lovato no quiso revelar el nombre de su agresor, pero sí dijo que “era parte del elenco de Disney" y que, de hecho, era uno de los famosos que habían dicho públicamente que quería guardarse hasta el matrimonio.

Lo más complicado llegó después, cuando ella se puso en contacto con él para hablar al respecto, pero no sucedió nada. De igual forma, denunció la conducta con la empresa, que tampoco tuvo ninguna acción en contra del agresor.

“Él me violó. Intenté ponerme en contacto con él y con su gente para que, al menos, me pidiera perdón, como si eso fuera posible. Después le volvieron a añadir al reparto de la segunda película como si no hubiera pasado nada”.

Para la actriz una de las peores partes fue tener que "seguir viendo a esta persona todo el tiempo", pues había internalizado todo y creía que era ella quien tenía la culpa, por haber salido con él.

acmg