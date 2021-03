Cynthia Rodríguez y Julión Álvarez bailan en TikTok; ella se luce, él mejor que cante: Video

Un video se ha vuelto viral en los últimos días y se trata de uno protagonizado por Cynthia Rodríguez junto a Julión Álvarez en la famosa red social TikTok.

La grabación ha provocado decenas de comentarios en las redes, sobre todo por la sensualidad que ella derrocha pero también por la poca habilidad para el baile del cantante de música popular.

Fue en el perfil de Cynthia Rodríguez en donde se publicó hace unos días el video en donde ambos bailan la canción "The Bob for me" de Aqyila.

En las últimas semana, Álvarez ha reaparecido en la escena musical, luego de tomarse un descanso según dijo por la pandemia Covid-19 que afectó al país y al mundo artístico.

La espectacular conductora de "Venga la Alegría" y pareja de Carlos Rivera demostró porque es una de las consentidas del público y enamoró con su sensual baile.

Mientras que el famoso intérprete de "Te Hubieras ido antes" dio muestra que es todo un talentoso para el canto pero no para el baile.

Acá te dejamos el baile de Julión y Cynthia que sin duda se ve que se la pasaron muy bien:

gzm