Amandititita sufre fuerte ataque de pánico; confiesa que padece trastorno de ansiedad

Amandititita se confesó con sus seguidores en su cuenta oficial de Twitter y rompió el silencio al revelar que sufrió un fuerte ataque de pánico.

La famosa cantante escribió este martes los mensajes, en donde daba a conocer que tenía casi tres años de que no sufrió una afectación de este tipo.

"Tenía 3 años que no me daba un ataque de pánico y ayer me dio uno", escribió Amanda Lalena Escalante Pimentel quien también dio a conocer que es una persona diagnosticada con el trastorno de ansiedad generalizada, también conocido como TAG.

"Tenemos mucho que hablar sobre salud mental", dijo Amandititita quien también dijo que por fortuna es una persona que por saber su padecimiento lo ha logrado controlar, pero hay gente que no puede.

La famosa cantante abrió su corazón. Foto: Twitter

"Yo ya tengo mucha información por eso lo controlé pero hay mucha gente que no sabe que le pasa y de pronto solo se le derriba la vida", agregó conmovida la cantante.

En días pasados la cantante escribió mensajes lamentando la muerte de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como "Sax", músico que falleció el pasado domingo y que fue legendario junto a la banda La Maldita Vecindad.

gzm