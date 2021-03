Exatlón México: Jazmín Hernández revela SECRETO del problema entre Cass y Evelyn | VIDEO

Jazmín Hernández fue una de las atletas que más alegrías les dio a los Titanes, por lo que después de su eliminación no podía quedarse callada y despedirse de sus compañeros y fans que estuvieron apoyándola en cada uno de los circuitos que disputó en esta temporada de Exatlón México.

Tras quedar eliminada el pasado domingo 14 de marzo, la exintegrante de los Titanes charló en exclusiva con los de Venga la Alegría, donde comentó que todo tiene que ver con la estrategia, misma que no le favoreció al final, ya que quedó eliminada después de enfrentarse con Evelyn por la permanencia; gracias a esto tocó el tema de la amistad en Casandra y Eve.

"Me tocó estar a un pasito de las semifinales, pero estoy muy contenta de mi mayor esfuerzo. Corrí 11 veces en este circuito, Evelyn al final fue mejor que yo y al final se merece llegar a hasta esa ronda", por lo que dejó claro que se va con un buen sabor de boca por lo realizado durante esta temporada.

Algo extraño

Poco después de comenzar la charla con los conductores del programa se llegó al tema de la relación entre Casandra y Evelyn, donde no dejó pasar la oportunidad de expresar que sintió algo extraño, ya que considera que jugaron en equipo y se protegieron entre ambas, pero aseguró que al final de todo, se terminará por hacer un juego personal y no en equipo.

"Fue un poquito extraño que Eve llegara un poquito atrás, pero al final de todo es una estrategia y creo que jugaron en equipo, se cuidaron ellas. Al final fui yo, me toco salir, me toco perder y les salió bien", expresó la ex Titan después de quedar eliminada contra Evelyn en la noche de este domingo.

Esta no es la primera ocasión que Jazmín está en el reality, por lo que sabe que esa amistad podría terminar pronto, esto considerando que la competencia dejará de ser en equipo para convertirse en una lucha personal; esto considerando que solo un competidor es el que se puede llevar el gran premio el próximo 4 de abril, cuando se dispute la Gran Final desde Dominicana.

¡Nos enlazamos en vivo hasta las tierras de @exatlonmx con Jazmín Hernández, para que nos cuente sobre su eliminación y la polémica entre Evelyn y Casandra! uD83DuDE4CuD83DuDD34uD83CuDF89uD83DuDCFA #PuenteVLA #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/6bOqbl9xXu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 15, 2021

dza