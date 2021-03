Eiza González impone tendencia con su corte de pelo, te decimos cómo pedirlo al estilista

Estamos a casi nada de un cambio de estación, por lo que día a día el calor se siente con mayor fuerza en las distintas ciudades del país. Sin importar esto Eiza González sigue imponiendo moda.

Pese a la situación climática que apremia en estos momentos, no se puede ser podemos ser indiferentes a las melenas XL pese a que no son una opción para combatir el calor, sin embargo si logramos ponernos creativas te darás cuenta que puede llevar este clásico look.

Por otro lado, luego de ver la película de Netflix “ I Care a Lot”, en la cual la actriz mexicana Eiza Gonzaléz es una de las protagonistas, nos dimos cuenta de su hermoso e imponente look.

Sin duda su nuevo corte de pelo será uno de los más buscados durante esta primavera. Por tal razón a continuación te hablaremos de este corte.

La actriz mexicana Eiza González. Foto: Instagram.

Eiza González y sus rizos hermosos

En su último trabajo, Eiza González, interpreta a una mujer de glamour, para esta nueva película, la mexicana deja de lado su melena XL y se dio la oportunidad de tener ondas definidas a la altura de sus hombros.

Además este corte viene acompañado de un flequillo que es un toque perfecto para su melena rizada.

Si te encanta el nuevo look de Eiza y además cuentas con una melena ondulada, lo que tienes que hacer es pedirle a tu estilista que lo haga.

Sin embargo debes dejarle en claro que tan largo está tu pelo y no olvides usar crema para peinar para lograr ondas más prolongadas.

Al llegar al salón de belleza lo que tienes que hacer es pedirle que te corte en capas degradadas para que los rizos generen ese volumen en tu pelo.

mavr