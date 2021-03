BTS: ¿Por qué fue una INJUSTICIA que el grupo de K-pop no ganara los Premios Grammy 2021?

El grupo de k-pop, BTS ha roto varios récords en la industria musical, colaborado con diferentes artistas y escrito varias canciones, sin embargo, esto no fue suficiente para que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos le diera una presea en los Premios Grammy 2021. Ante esto, varios expertos del gremio y artistas explicaron que era una injusticia.

La banda surcoreana fue nominada a Mejor interpretación de grupo o dúo de pop por su canción “Dynamite”. En la misma categoría se encontraban "Exile” de Taylor Swift, "Intentions” de Justin Bieber y "Rain on Me” de Lady Gaga y Ariana Grande, quienes finalmente se llevaron el reconocimiento.

Expertos defienden a BTS

Después de la gala del domingo 14 de marzo, varios medios trataron el tema, tal fue el caso Discourse Journal que aseguró que el grupo asiático fue utilizado por la academia para atraer la atención de los fanáticos del k-pop y aumentar el rating.

En tanto, el experto en música K-pop, el profesor Lee Gyu Tag, dijo que BTS debió ser considerado desde antes en las nominaciones para el Grammy. Explicó que la razón por la que no incluyeron a los intérpretes de “Boy With Luv” previamente en una categoría, se debe a que la academia no da mucha apertura a actos fuera de Estados Unidos, ni a la diversidad cultural.

BTS es el primer grupo de k-pop en ser nominado a los Grammys

Cantantes muestran indignación al no entregar el premio a BTS

Otros artistas también se pronunciaron al respecto y mostraron inconformidades con la manera de llevar a cabo los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El violinista Richard O’Neill aseguró que la banda ha ganado mucho más que un Grammy, ya que su corta pero exitosa trayectoria les ha dado más que un galardón como este.

Por su parte, aunque no mencionó a BTS, el cantante Zayn Malik, ex integrante de One Direction (1D) expresó su desacuerdo con los premios y su injusta designación de ganadores.

"Mi tweet no fue personal ni sobre elegibilidad, sino sobre la necesidad de inclusión y la falta de transparencia del proceso de nominación y el espacio que crea y permite que el favoritismo, el racismo y las políticas de redes influyan en el proceso de votación" colocó en Twitter.

mfa