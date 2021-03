Justin Bieber desairó los Grammys por importante y romántica razón; te contamos

Los Grammy 2021, aunque diferentes a lo que siempre se acostumbra, estuvieron llenos de emociones y momentos inolvidables, sin embargo, no todos los cantantes nominados se presentaron, por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, hubo uno que estuvo nominado en varias categorías y aún así no se presentó. Se trata de Justin Beiber, quien decidió faltar no por el coronavirus, sino por otra razón.

Además, las alarmas de sus fans se encendieron cuando en el Staples Center de Los Ángeles, lugar donde fueron los premios, no se presentó el canadiense aun cuando su nombre, así como el del dúo Dan+Shay, fueron anunciados como los flamantes ganadores del galardón a la Mejor colaboración de música country por el exitoso tema '10.000 Hours'.

El polémico intérprete no fue porque prefirió disfrutar de una cena romántica en Beverly Hills junto a su esposa Hailey Bieber, en el exclusivo y popular restaurante Sant'olina. Esto se supo porque los testigos presenciales narraron haberlos visto bien agarrados de la mano y dedicándose en todo momento gestos de amor.

“Además, estuvieron paseando por la zona a eso de las siete de la tarde. Fue una escena muy dulce", explicó un testigo que identificó rápidamente a los dos enamorados, que se sentaron en una de las pocas mesas del restaurante que daba a los ventanales exteriores. "Se les veía muy sonrientes y felices", añadió.

Se fue con las manos vacías

Es posible, en cualquier caso, que el intérprete estuviera también pendiente del transcurso de la gala, ya que su quinto álbum “Changes”, era candidato para Mejor Álbum Pop. También fue nominado en Mejor Interpretación Pop en solitario y Mejor Interpretación Pop en Dúo o Grupo con sus temas “Yummy” e “Intentions”, respectivamente, pero no salió avante en ninguna de estas categorías.

Noticias Relacionadas Carlos Rivera protagoniza ATREVIDO baile y Cynthia Rodríguez reacciona ¿MOLESTA?

La última vez que Bieber estuvo nominado a cuatro categorías fue hace cuatro años por su disco “Purpose”, pero lamentablemente no logró ganar algún premio.

msb