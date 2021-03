Premios Grammy 2021: La cara de DISGUSTO de Natalia Lafourcade tras galardón a MALUMA; ¿lo recuerdas? | VIDEO

La entrega de los Premios Grammy de 2018 fue una de las galas más esperadas de los últimos años debido a la variedad de artistas que estaban nominados para llevarse el afamado gramófomo de oro. La controversia no se hizo esperar ya que el cantante Maluma fue uno de los ganadores rotundos de esta edición.

El colombiano se hizo acreedor al premio por el Mejor Álbum Vocal Pop del Año por 'F.A.M.E.', algo que no cayó de la mejor forma para algunos de los contendientes de aquella noche. La transmisión en vivo del evento logró capturar la reacción de la cantante Natalia Lafourcade cuando Maluma subió al escenario para recibir el galardón.

La cantante mexicana ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico, pero al parecer no estuvo muy de acuerdo de que Maluma recibiera este reconocimiento. Esto lo demuestra un video que en ese momento se hizo viral, pero que hasta la fecha se mantiene vigente ya que muchas personas se sintieron identificadas con esta reacción.

Se vuelve tendencia

Mientras Maluma subió al escenario para recibir el Grammy Latino, que representó el primero de su carrera, Natalia Lafourcade no pudo contener su disgusto con una expresión muy peculiar. Debido a que la toma volvió a enfocar al colombiano, no se sabe si la mexicana aplaudió al cantante. Aunque todo parece que no, ya que en todo momento se la pasó con los brazos cruzados.

Algunos usuarios de las redes sociales celebraron esta reacción al verse representados por el gesto de la intérprete de 'Desde la raíz'. Algunos comentaron que Lafourcade expresó su sinceridad. Mientras que otros se mostraron molestos por la decisión de los Grammy por premiar a un género considerado como obsoleto.

En aquél momento, el hashtag #TodosSomosLafourcade fue tendencia durante aquella noche, pero continuó varios días después. Miles de usuarios lo utilizaron en apoyo a la cantante. Tres años después, el momento sigue siendo recordado.

Con información de La Vanguardia.

