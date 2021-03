Maldita Vecindad: "El Circo" es el disco que cambió el rumbo del rock en México, para recordar a SAX

La mañana de este domingo 14 de marzo la familia de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, anunció que el músico miembro de la mítica banda Maldita Vecindad, falleció luego de haber dado positivo al virus SARS-CoV-2. Fue a través de un comunicado que su esposa Jessica Franco lamentó lo sucedido y mencionó que su esposo "comienza a disfrutar de la vida eterna".

Sax que naciera en 1968, será recordado por las aportaciones a la agrupación emblema del rock en México, la cual fundara al lado de Roco, Rolando Ortega; Arturo Reyes y José Luis Paredes. Él era un músico en todo el sentido de la palabra, si bien como su apodo lo anuncia era un maestro del saxofón, también era hábil en la trompeta, la guitarra, el acordeón, los teclados y otros más.

La mejor manera de honrar a un músico es a través de sus obras y la más emblemática de ellas es sin duda "El Circo", un símbolo del género en México y el disco por el cuál la banda logró colocarse a nivel mundial.

El mejor disco de Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio

"El Circo" fue lanzado en 1991 por BMG Entertainment Mexico, este álbum está compuesto por 11 canciones, 10 de ellas inéditas y de la autoría de los "malditos", mientras se incluye el cover de "querida" del también fallecido Alberto Aguilera Valadez, es decir, Juan Gabriel.

Pachuco, Un Poco de Sangre, Toño, Solín, Kumbala, Gran Circo, Pata de Perro, Crudelia, Mare, Otra y Querida, son melodías icónicas que hacen de este material uno de los 100 discos que se deben escuchar antes del fin del mundo, según una lista publicada por Sony en 2012.

Mural en Metro Auditorio con La Maldita Vecindad

Además, al terminar la década e los 90, la revista estadounidense Spin nombró a los The 90 Greatest Albums of the '90s, es decir, a los 90 álbumes de los 90 más efectivos, y en el número 49 se halla La Maldita con "El Circo".

Descanse en paz Sax 1968-2021

