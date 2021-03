¡Pedrito Sola ya se vacunó contra el Covid-19!, y contó la historia a su estilo: VIDEO

Mediante su cuenta de Twitter, el famoso conductor compartió que hoy, sábado 13 de marzo, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y relató su experiencia mediante un video en el que nos contó cómo fue el proceso.

Desde su hogar y con una sonrisa en el rostro, Pedro compartió que hoy es un día muy feliz para él y escribió un agradecimiento al gobierno de la Ciudad de México.

Relató que fue a vacunarse a la sede del Campo Marte en la delegación Miguel Hidalgo, pues era el lugar que le correspondía:

Pedro habló desde la cámara frontal de su teléfono con la sinceridad que lo caracteriza y aseguró que el personal atendiendo a las personas mayores es bastante amplio: “hay docenas y docenas de personas”.

Lo anterior le dio gusto, pues cuenta que, aunque él es una persona “de la tercera edad” y puede caminar y realizar todas las actividades cotidianas él mismo, hay personas que no cuentan con las mismas condiciones.

“Hay mucha gente que no puede hacer esto y les permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar. A los que llevan sillas de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas ahí [disponibles] para las personas que no llevan, pero que no pueden caminar muy bien… Es increíble la atención”, afirmó.