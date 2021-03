A esto se dedicaba PEDRO SOLA antes de triunfar en VENTANEANDO; ¿Era todo un godín?

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana debido a su carisma y sus ocurrencias que han causado la alegría de los televidentes de 'Ventaneando'. Fue gracias a este programa que se dio a conocer dentro de la pantalla chica, pero antes de su aventura en los medios de comunicación, se desarrollaba en otra rama completamente distinta a la que ahora ejerce.

El tío Pedro no solo es uno de los conductores fundadores de 'Ventaneando'; en la actualidad, se desarrolla como youtuber, pero en su momento también fue DJ. Sin embargo, en alguna ocasión tuvo un trabajo que no era de su agrado ya que no fue algo planeado. En uno de los videos de YouTube, el conductor reveló a sus fanáticos algunas curiosidades que no sabían de él, entre ellas que tuvo una gran pasión por la actuación.

Esto ocurrió cuando tenía alrededor de 17 años, pero le fue complicado seguir este sueño debido a que se encontraba estudiando la preparatoria. Además, tuvo que enfrentar la postura de su padre, quien se opuso a esta decisión. El conductor tenía planeado estudiar la carrera de Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero su papá no estuvo de acuerdo.

El tío Pedrito

Ante esto, Pedro Sola tomó la decisión de estudiar Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), misma que pudo ejercer durante varios años. De hecho, fueron 27 años los que ejerció su profesión. Con su característico sentido del humor, señaló que nunca fue el mejor economista del mundo, pero no hubo día que no se esforzaba para lograr su trabajo.

Pedro Sola egresó que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969. Antes de ingresar a Ventaneando se desarrolló en el Departamento de Precios Oficiales de Importaciones y Exportación de la Dirección General de Estudios Hacendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puesto que desempeñó desde 1968 a 1976.

A mediados de la década de los noventa, el conductor conoció a la productora Carmen Armendáriz. Esta última le propuso participar en un programa piloto, que a la postre se convertiría en 'Ventaneando'. Debido al éxito del programa, Pedro decidió dejar su puesto en la SEDESOL para ingresar de manera definitiva a Tv Azteca. El pasado 22 de enero, el programa cumplió 25 años al aire.

rcb