Jennifer López y Alex Rodríguez confirman que trabajar en 'algunas cosas' para seguir JUNTOS; ¿todavía hay AMOR?

Jennifer López y Alex Rodríguez continúan en la batalla por recuperar su amor, por lo menos esto fue lo que confirmó un par de comunicados que se dieron a conocer después de que el rumor de una posible ruptura y la separación de bienes. La pareja se manifestó al respecto de esta relación que iniciaron en 2019.

Tanto JLo como el deportista declararon para TMZ y People que se mantiene juntos, pero que al mismo tiempo trabajan para solucionar algunas diferencias que se han presentado en la relación desde hace algunos meses. Esto no tiene nada que ver con una tercera persona como se ha rumorado.

Esto confirmaría que Jennifer López y Alex Rodríguez no están separados, como se confirma en las especulaciones. Sin embargo, en la relación no todo el color de rosa, ya que existen diferencias que ambos intentan solucionar. Ante esto, una fuente cercana a la pareja enfatizó que la cantante se encuentra en República Dominicana y el deportista en Miami, Florida, lo que complica su convivencia.

¿Infidelidad, la causa?

Hasta el momento, no hay una separación oficial, pero se mantienen juntos. Esta fuente confirmó que pasaron por una mala racha, pero esto no fue impedimento para un distanciamiento oficial. Alex Rodríguez fue señalado de una posible infidelidad con Madison LeCroy, pero esto no afectó a la pareja.

Sin embargo, los portales Page six y TMZ afirmaron que el romance llegó a su fin después de dos años de compromiso, así como de posponer su boda en un par de ocasiones. El rompimiento es inminente debido al distanciamiento por el que atraviesan. La pareja era vista como una de las más sólidas del espectáculo.

Otra fuente señala que la pareja ya tenía problemas desde hace algunos meses, pero la presunta infidelidad de Rodríguez fue el principal motivo de la separación ya que López no quería enfrentar una vergüenza en público.

