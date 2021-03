Danna Paola IMITA espectacular outfit de Miley Cyrus y ¿estilo de vida?: "We can’t stop" | FOTOS

Una vez más, la cantante, Danna Paola se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de compartir tres fotografías presumiendo su atractivo outfit primaveral que marcará tendencia este 2021.

Durante este año, la estrella en la serie "Élite" de Netflix ha dado bastante de qué hablar debido al lanzamiento de su nuevo disco "K.O.", el cual suma miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Además, en plena pandemia por Covid-19, la joven de 25 años ofreció un concierto transmitido vía streaming en las que presentó sus nuevos éxitos musicales, además, de recordar sus importantes éxitos.

Imita a Miley Cyrus

Ante sus más de 29 mil seguidores, la intérprete de "Sodio", "Oye Pablo" y "Mala Fama" sorprendió a sus fans al compartir un par de fotografías con un elegante y coqueto outfit, el cual complementó a la perfección su belleza.

En las imágenes observamos a Danna Paola con una chamarra de piel negra, un coqueto vestido y unos llamativos botines que no pasaron desapercibidos para los internautas, quienes aplaudieron el look de la cantante.

Otros más aventurados aseguraron que la actriz y cantante imitó el look de la estrella internacional Miley Cyrus y es que utilizó una frase que inmediatamente les recordó a la cantante: "We can’t stop... and we won’t stop".

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral alcanzando, hasta el momento más de un millón de "me gusta" y un sin fin de comentarios, entre los que destacan la belleza de la joven.

