Rita Guerrero, mujer de acciones

Como una mujer ciegamente entregada a sus convicciones, sin límites en relación con las cosas que hacía. Escribiendo letras y crónicas en canciones, es como recuerdan a Rita Guerrero sus compañeros de Santa Sabina, Alfonso Figueroa y Alex Otaola, a 10 años de su fallecimiento por cáncer de mama el 11 de marzo de 2011.

La intérprete era una mujer apasionada por la música, especialmente del rock, que no se sintió especial por destacar en un grupo de hombres o en una escena predominada por el sexo masculino. A ella le importaba las melodías y trabajaba en equipo para obtener canciones que conectaran con el público y siguiera viva a lo largo de distintas generaciones.

“Era inclusionista, no veía una diferencia entre ambos géneros. En distintas ocasiones le preguntaron qué significaba ser mujer en el rock y subrayaba que era lo mismo, no tomaba militancia hacia el género. Pero tampoco se limitaba, no le preguntó a los hombres si se podía o no hacer algo, más bien lo hacía y trabajaba parejo”, detalló Figueroa, bajista del grupo.

Para el músico, Rita no tuvo la necesidad de hacer política sobre algo, porque más bien actuaba: “Difícilmente vas a ver a la gente que transforma cosas en público, hay gente que no transforma nada y es famosa”. Mientras que Otaola, guitarrista, agregó que la intérprete era una mujer de acciones. De ahí que el apoyo que brindaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue con el tema “Olvido”, el cual lo mismo puede ser escuchado sin saber el contexto de su creación.

“Cuando nos volvimos independientes, Rita no pensó en hacer campaña contra las disqueras o incitar a otros grupos a dejar a sus equipos. Más bien sus actos hablaban por ella, pusimos nuestra propia disquera y editamos el material. Siempre fue más de acciones que de posturas. Hacía las cosas suponiendo que eso se podría volver ejemplo o inspiración para otras personas”, contó.

Canto de amor

En homenaje a su memoria, colegas de la intérprete, coordinados por Pato, guitarrista de La Maldita Vecindad, crearon el tema “Rita bonita”, inspirado en el día que la despidieron con música y la vieron rodeada de flores. El sencillo no es un tema de rock, es más cercano a un son inspirado en lo que cantaba Poncho con su jarana el día que la velaron.

“Fue un momento especial para quienes estuvimos con ella en el Claustro de Sor Juana. Hace como cinco años Pato empezó a darle forma, le canté lo que recordaba y él tenía en mente otras imágenes, pero fue grato, porque lo que sucedió ese día de alguna manera dejó sembrada una semilla que hasta ahora germina”, finalizó.

Detalles de la música

* En el Claustro de Sor Juana habrá conversatorios este jueves para recordar a la intérprete.

* Figueroa adelantó que prefieren festejar el cumpleaños de Rita, por eso en mayo habrá más sorpresas.

* A los 10 años empezó su formación musical en el taller infantil de la Universidad de Guadalajara.

* Cuando tenía 20 años entró a estudiar actuación al Centro Universitario de Teatro de la UNAM.

* Los Psicotrópicos era como se llamaba el grupo, antes de que Rita se uniera y cambiarán a Santa Sabina.

* En “Rita bonita” participan los músicos de Santa Sabina, Alfonso André, de Caifanes, y Rubén Albarrán, de Café Tacvba, entre otros.

* 1990 participó en una de las diez historias que integraron la cinta “Ciudad de ciegos”

* 1988 participó en la obra Vox thanatos de David Hevia.

* 1990 condujo el programa “Águila o rock” de Canal 11.

Por PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ.

rcb