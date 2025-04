Muere el actor mexicano Edgar Font a dos meses del fallecimiento de su hijo

La industria del espectáculo en México nuevamente se vistió de luto debido al lamentable fallecimiento del actor y conductor, Edgar Font, quien perdió la vida a tan solo dos meses después del fallecimiento de uno de sus hijos, por lo que la noticia ha provocado una gran conmoción entre el gremio actoral.

La noticia del fallecimiento de Edgar Font, quien tenía tan solo 52 años de edad, se confirmó a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), además, en redes sociales, la esposa del también conductor, Claudia Aline, quien también se desempeña dentro del gremio artístico, le dedicó un emotivo mensaje de despedida al titular de “¡Qué Buen Trip!”, programa transmitido en la televisión de Guatemala.

Edgar Font falleció a dos meses de la muerte de su hijo menor. Foto: IG: edgar_font

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con él dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia”, fue el texto que escribió Claudia Aline para anunciar el fallecimiento de Edgar Font.

¿De qué murió el actor mexicano Edgar Font?

Hasta el momento, no se ha revelado cuál fue la causa del fallecimiento del actor de Edgar Frías Front, sin embargo, su esposa, Claudia Aline, reveló que el también conductor “no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño”, haciendo referencia al fallecimiento de su hijo Axel, quien perdió la vida a mediados del pasado mes de febrero luego de haber sido diagnosticado con leucemia.

Edgar Font falleció a dos meses de la muerte de su hijo Axel. Foto: IG: edgar_font

Se espera que sea en las próximas horas cuando Claudia Aline, quien es productora, directora y locutora pueda ofrecer todos los detalles del fallecimiento de Edgar Font, quien, además de ser actor y conductor, también fungía como empresario y coach.

De acuerdo con el perfil de Edgar Font en IMBd durante su carrera actoral participó en las películas “Cazador de cazadores” (1997) y “Herencia Fatal (1997), además, desde hace más de dos décadas participó en distintos programas de la televisión de Guatemala, país en el que residía actualmente.