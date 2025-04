Karla Sofía Gascón participa en el Encuentro de las Estrellas y revela porque no se arrepiente de sus polémicas| VIDEO

Tras varias semanas de estar alejada de las controversias, la actriz nominada a los Premios Oscar, Karla Sofía Gascon participó este día en el Encuentro de las Estrellas en España en donde sacó su lado más deportivo y aunque aseguró que el fútbol no es lo suyo, hizo su mejor esfuerzo en la cancha.

el encuentro de las Estrellas reunió a famosos actores, actrices y ex jugadores de fútbol, todo esto ocurrió en el campo del equipo profesional Leganés. Luego de que Karla Sofía se desempeñó esta tarde como delantera, pudo reunirse brevemente con la prensa quien la cuestionó sobre las enseñanzas que le ha dejado todas las polémicas que protagonizó.

En un breve encuentro con la prensa mexicana, Karla Sofía fue cuestionada sobre cómo ha sido su carrera luego del éxito y la controversia de la película “Emilia Pérez”, la cual la llevó a estar entre los nominados de los Premios Oscar de este 2025.

Debido a lo anterior, es que Karla Sofía aseguró que luego del éxito de la cinta mencionada anteriormente, ha resurgido como actriz, sin embargo, al tocar el tema de la controversia fue más tajante respecto a esa situación.

“La controversia no la hemos creado nosotros, la han creado los demás, realmente yo no le veo ninguna controversia”, dijo Karla Sofía

Por otra parte, la actriz habló de la fortaleza mental que tiene y por la cual pudo evitar que todos los comentarios en su contra y el hate en redes sociales que recibió afectarán su vida diaria, su estado de ánimo o incluso su vida familiar.

“Hay una cosa de la que estoy orgullosa y eso se lo quiero trasladar a todas las personas jóvenes que están sufriendo bullying en este mundo… Tengo la fortuna de ser una persona muy fuerte mentalmente y no dejarme avasallar por los demás, entonces lo que creo es que hay que confiar en lo que realmente somos nosotros, saber lo que somos y sobre todo, no hacer caso a cosas que son irreales porque al fin y al cabo, las redes sociales son una mentira”, dijo la actriz.

En esta misma entrevista, la ex participante de Masterchef Celebrity, fue cuestionada sobre si en algún momento se ha arrepentido de algo que dijo o de algún acto que pudo haber provocado las polémicas en las que estuvo inmersa, a lo que Gascón aseguró que no se arrepiente de nada, pues de sus errores ha aprendido.

“Yo no me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida porque sino no sería yo, de todas las cosas que hago, lo único que puedo hacer es aprender de lo ocurrido”, dijo Karla Sofía