Tras el triunfo de “Las hijas de la señora García”, Ela Velden pondrá un puesto en el mercado para vender ropa

Ela Veden fue una de las invitadas al evento de Vogue donde aprovechó para hablar con los medios de comunicación. Una de las grandes sorpresas que tenía actriz fue el de confirmar que va de compra a la paca, pero también que está pensando en abrir un local en un mercado para vender muchas de las prendas que tiene en su closet.

La histrionisa de 32 años dejó claro a los medios de comunicación que no es una persona que cuente con marcas, pero sí que fue víctima del fast fashion, es decir, una tendencia en la que comenzaron a sacar mucha tendencias de moda, en grandes volúmenes y a precios bastante bajos. Gracias a esta tendencia, Ela cuenta con muchos artículos en su armario, muchos que quizás no se ha puesto en su vida. Por ese motivo quiere comenzar un nuevo negocio, un puesto de ropa en el mercado.

"Claro que sí. Y aprovechó que estamos todos aquí y que está mi PR porque yo ya se lo había dicho. Yo tengo mucha ropa, tengo mucha porque soy un poquito... caí en el fast fashion y compré muchas cosas y bueno, hay veces que ya no te caben tantas... quiero donarlo y quiero armar un puesto en un mercado. ¿Por qué no?, a vender mis cosas. Y yo iría a venderlo", dijo Ela .

La idea de Ela es poder hacer un meet & greet con la gente, poder tomarse unos refrescos y unas quesadillas con la gente que quiera. Velden confirmó que las prendas que vendería en su local en el mercado estarían en muy buen estado. Dentro de las cosas que vendería se encontrarían algunos objetos y prendas que quizás nunca utilizó y que quizás no son High Fashion, es decir de lujo, pero si dejó claro que serían buenas marcas y buena calidad.

Tras la noticia de que las marcas de lujo estaban producción todos los productos en China, Velden no podía creerlo, pero le dejó una conclusión bastante buena. A pesar de no ser una persona que compre marcas de lujo, la actriz expresó que a partir de ahora sólo comprará local, es decir, productos mexicanos. Ahora que se va a ir a Francia, la también modelo quiere armar su maleta con puros productos aztecas.

"Eso está brutal, sí me explotó la cabeza y ahora tengo yo como esta leyenda o así super fijo de comprar cosas mexicanas. Ahora que me voy a ir de viaje, me voy a ir a Francia dije: "No, toda mi maleta tiene que ir de consumo local", dijo a los medios de comunicación.