Lucero se negó a AUMENTAR esta parte de su cuerpo; producción de "Soy tu dueña" se lo pidió

La carrera de Lucero inició cuando era muy joven, por eso, ha logrado reunir una enorme cantidad de experiencias y relatos, que a veces comparte con sus seguidores. Sin embargo, hay una historia que había permanecido oculta hasta ahora, y está relacionada con un trasero postizo.

Quien sacó este detalle a la luz fue la actriz Fátima Torre, con quien ha trabajado lado a lado, que estaba realizando una dinámica en redes sociales donde debía comentar una anécdota y un chisme de los actores que le mostraban.

Cuando llegó el turno de hablar sobre Lucero, Torre declaró que:

“Lucero anécdota es que es increíble, es súper divertido grabar con ella. Se la pasa haciendo bromas. Y chisme es que le querían poner nalgas postizas en esta novela. Bueno con shortcito, no operada, no, pero sí querían levantarle un poco”.

Al final, la cantante se negó a la petición y salió en la producción con sus curvas al natural.

La figura de Lucero

A sus 51 años, la actriz sigue mostrando una silueta estilizada. Y, en un podcast junto a Martha Debayle, confesó que su secreto es simplemente mantenerse siempre activa.

“Yo hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas, pero sí hago, me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta el yoga, que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda. Hago cardiovascular, intervalos, no soy mucho de hacer pesas de estas que cargas y se te salen las venas, pues no, pero sí hago mucho cardiovascular”.

Además, en otra entrevista aseguró que no se haría nunca ninguna cirugía estética, especialmente en la cara, pues su propia hija le pidió que no lo hiciera. Así mismo, confesó que se siente muy a gusto con su cuerpo y no le cambiaría nada, ni siquiera para “disimular la edad”.

“Para mí tener 50 años es difícil de esconder, porque todos saben que empecé en el 80, como que no me puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué. Las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver ni de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo”.

acmg