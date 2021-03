Kylie Jenner revive los años 70´s con atrevido look psicodélico: Foto

No cabe duda de que Kylie Jenner, a sus escasos 23 años, ya es toda una celebridad en todo el mundo. Gracias al éxito en televisión que tuvo el programa "Keeping up with the Kardashians", a su trabajo como empresaria y a su espectacular figura; la socialité está en boca de todos.

Uno de los asuntos que más la hacen destacar en la farándula es su extravagante estilo, pues acostumbra a lucir conjuntos ostentosos que luzcan lo mejo de sus atributos.

Su glamuroso estilo

Es común verla apostar por piezas de cuero negro, vestidos entallados en tonos nude o incluso diminutos bikinis con lazos que envuelven su curvilinea figura para resaltarla.

Algo que a la joven madre de "Stormi" también le gusta lucir son trajes que combinen lo mejor de las décadas pasadas, tal como lo es el último traje que lució en redes.

El atrevido look psicodélico de Kylie

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, la menor del clan Kardashians ha lucido un ceñido traje psicodélico que nos evoca una nostalgia por la década de los 70.

Acompañada de una banda frontal en el cabello y un peinado abultado, Kylie Jenner posó en junto a una máquina expendedora que tenía grabado su nombre e hizo una descripción de la fotografía relacionada a esta escena para darle un toque divertido: "Sólo llevo monedas de diez centavos... ¿Alguien tiene veinticinco centavos?".

Cargada de curvas y de una originalidad nata, Kylie Jenner no tuvo que esperar mucho para que sus fotografías alcanzaran más de 5 millones de likes y elogios de varios famosos y fans.

mfsm