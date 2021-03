BTS y Michael Jackson: ¿Qué tienen en común las estrellas del pop?

Tras el homenaje que BTS hizo a Michael Jackson en su video de 'Dynamite', interpretando varios pasos de baile del mismísimo Rey del Pop, surgió la pregunta sobre si el cantante aún estuviera vivo, ¿hubiera colaborado con la agrupación surcoreana? Diversos medios emitieron la entrevista que el sobrino de Jackson, Taj, dio y donde especificó que sin duda él habría accedido.

El hijo de Tito Jackson, hermano del Rey del Pop y quien también fue integrante de los Jackson 5, explicó durante la charla en cuestión que a Michael Jackson le habría encantado la música de BTS, por lo que le hubiera gustado trabajar con ellos. Las estrellas de K-pop por su parte, están consientes de que están siguiendo los pasos del Rey del Pop en una carrera que logró consolidar con muchos éxitos y un gran respeto del gremio artístico.

Y aunque las estrellas se dedican a la música y en específico al género pop, no es esta la característica que los une.. Entonces la pregunta que surge es:

¿Qué es lo que comparte BTS y Michael Jackson?

Nos queda claro la trayectoria que tuvo el Rey del Pop que lo consolidó como una de las estrellas más importantes del milenio, y es que no sólo se trató de una personalidad con fama y fortuna a partir de su talento, Michael Jackson reivindicó la música hecha por negros, de manera que, algo mal visto con anterioridad e incluso rechazado, él logró enaltercerlo y con esto, más intérpretes y cantautores negros adquirieron la fama que en algún momento se pensó poco probable.

BTS por su parte, están ayudando a descentralizar la música y en específico el género pop, pues todo se enfocaba a lo que se crea en países del Reino Unido o Estados Unidos, y la presencia de la banda surcoreana está ayudando a romper esa brecha, tanto en listas de reproducción, ventas, giras y las premiaciones más importantes del espectáculo en el sentido musical.

Pero el dato que comparten las estrellas es que han sido los únicos actos en la historia que han logrando colocar 3 álbumes en la lista anual de la IFPI "Global Albums Chart"

BTS con 'Map of The Soul 7', 'BE' (Edición Deluxe) y 'Map of The Soul 7 - The Journey'.

Michael Jackson con 'This Is It', 'Thriller' y 'Number Ones'

